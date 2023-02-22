بالدموع وصيحات الوداع.. بدأت أمس الثلاثاء رحلة عودة باندا عملاقة إلى موطنها الأصلي في الصين بعد أن ترعرعت في حديقة حيوان بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وحظيت الباندا شيانغ شيانغ بشعبية كبيرة في حديقة حيوان أوينو في طوكيو منذ مولدها هناك قبل قرابة ستة أعوام. وستعود إلى الصين بموجب اتفاقية تنص على إقراض حيوانات الباندا العملاقة إلى حدائق الحيوان على مستوى العالم، على أن تحتفظ بكين بملكية أي باندا معارة وذريتها.



وكان من المفترض في الأصل إعادة شيانغ شيانغ في ديسمبر 2020 لكن الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 حال دون ذلك.



وقدم نحو 60 ألف شخص طلبات للحديقة لحجز مكان من أصل 2600 كي يتسنى لهم رؤية شيانغ شيانغ يوم الأحد الذي كان آخر يوم يتاح للزوار مشاهدتها فيه. وأجهشت بضع نساء بالبكاء أثناء مشاهدة الباندا وهي تلتهم الخيزران. وسجلت وسائل الإعلام رحلة العودة بدءا بنقل شيانغ شيانغ إلى شاحنة باستخدام رافعة في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء. واصطف موظفو حديقة الحيوان على الطريق أثناء مغادرتها.