

ضرب زلزال قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، مقاطعة بندر عباس جنوبي إيران، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن الزلزال لم يسبب أي أضرار بشرية أو مادية.



في هذا الإطار، أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس (جنوبي البلاد)، ان نتائج تحقيق فرق التقييم حول الزلزال الذي ضرب صباح أمس قرية «درز» بمدينة «لارستان» (جنوبي المحافظة)، لم يسفر عن أي إضرار.



ولكنه أشار في الوقت نفسه، في تصريحات لوكالة إرنا، الى ان الزلزال احدث تشققات في بعض المنازل الحجرية والطوبية لدى قرية درز، بينما لم يحدث اي أضرار في المباني المقاومة للزلازل هناك.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال ضرب منطقة تقع شمال غربي مقاطعة بندر عباس، على عمق 21 كيلومترا.



من جانبها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية بعد الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إيران أن الزلازل تحدث في هذه المنطقة وعلى امتداد جبال زاجروس نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإيرانية.