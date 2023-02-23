نظمت جمعية «الرحمة» حملة إغاثة صحية ومساعدات عينية لأسر أردنية ولاجئين سوريين وفلسطينيين في الأردن بكلفة اجمالية بلغت 210 آلاف دولار.



وقال رئيس وفد الجمعية عبدالله العجمي في تصريح لـ «كونا» ان «قافلة الكويت الوطنية رقم (2) تأتي بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت تحت شعار (كويت الرحمة) وشملت توزيع مساعدات (2600 بطانية و1300 سلة غذائية تتضمن مواد رئيسية تكفي الأسرة لمدة ثلاثة أسابيع) نقلتها 12 شاحنة واستفادت منها أسر اردنية وسورية وفلسطينية تعيش في مختلف مناطق المملكة».



وأضاف ان القافلة شملت أيضا تمويل اجراء عمليات جراحية لخمسين لاجئا سوريا يعيشون في الأردن بمستشفى الكندي في العاصمة عمان.



وأكد العجمي اهتمام جمعية الرحمة بالعطاء المستدام وتقديم العون العاجل خلال الكوارث والنكبات وفق آلية تنتهجها الجمعية وضوابط وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في الكويت وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول التي تقدم فيها المساعدات.