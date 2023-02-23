

أصدرت مجلة العربي عددها رقم 771 لشهر فبراير 2023 متضمنا رحلة ثرية بين أبوابها التي تزخر بباقة جديدة من المواضيع التي تتزامن مع أعياد الاستقلال والتحرير هذا العام.



وفي باب «حديث الشهر» الذي يكتبه رئيس تحرير المجلة إبراهيم المليفي تحت عنوان «النوستالجيا.. حنين وألم» تم التركيز على حالة الشعور بالحنين للماضي وما تضمنته حقبة من تجاوز الخمسين من أغان وصور وأفلام وأماكن.



وأضاف ان هذا الوضع يزداد مع تقدم العمر ورحيل الأهل والأصحاب والشخصيات المؤثرة التي عاصرت تلك الحقبة، مضيفا أن علماء النفس يصورون هذه الظاهرة باعتبارها آلية دفاع يستخدمها العقل لرفع المزاج وتحسين الحالة النفسية.



وتطرقت الكاتبة هذايل الحوقل في باب «فكر وقضايا عامة» عن تجربة الكويت في مجال الفضاء عبر سرد لتاريخ فكرة مشروع القمر الصناعي (كويت سات 1)، مبينة أن الفكرة تبلورت عام 1996 ليصبح الحلم حقيقة في التاسع من يناير 2023.



وفي باب «استطلاعات وتحقيقات» استعرض عبدالعزيز الصوري بقلمه وعدسته تاريخ وآثار جزيرة فيلكا التي وردت بتسميات مختلفة في الخرائط القديمة وبعض المراجع وعرفت باسم «الجزيرة السعيدة» وهي خزينة آثار الكويت التي تحتوي على أكثر من 80% من القطع الأثرية المكتشفة على أرضها.



أما في باب «تاريخ وتراث وشخصيات» فكتب خالد العبدالمغني عن رحلة الفنان التشكيلي والموسيقار الراحل أحمد زكريا الأنصاري من العمارة للفن ومن الحياة، للعزلة والذي عرفته الصحافة رساما توضيحيا في نهاية الأربعينيات ومعماريا في نهاية الخمسينيات وفنانا تشكيليا في ستينيات القرن الماضي إذ يزخر رصيده بـ 15 معرضا أقيمت داخل الكويت وخارجها.



وفي «ملف العدد» فقد تم تسليط الأضواء على سيرة وأعمال العالم والمفكر الراحل د.صلاح فضل ودوره في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي وشارك في ذلك الملف كل من الدكتور رضا عطية وفهد الهندال والحبيب الدائم ربي وأحمد فضل شبلول.



وتحتوى الأبواب الثابتة مثل البيت العربي والأدب واللغة على الكثير من المواضيع المميزة إضافة إلى عرض آخر إصدارات الإبداع الشبابي في مجال القصة القصيرة من خلال مسابقة «قصص على الهواء» التي تنشر شهريا بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو الدولية.