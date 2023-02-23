

أعلنت جمعية الهلال الأحمر تسييرها 12 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية إلى تركيا وشمال سورية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.



وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح صحافي إن القافلة محملة البطانيات والخيام والأجهزة الكهربائية والبيوت الجاهزة وهي جزء من مساعدات حكومة وشعب الكويت إلى الشعبين التركي والسوري بشمال سورية.



وأضافت ان المساعدات الكويتية المقدمة تعبر عن وقوف الكويت قلبا وقالبا مع الشعبين التركي والسوري استشعارا لمعاناتهم «وأنها لن تتأخر يوما عن مد يد العون لأشقائها».



وأفادت بأن متطوعي الجمعية سيشرفون على توزيع المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، مبينة أنها ضمن المبادرات الإنسانية للجمعية والممولة من أهل الخير والإحسان بالكويت.



وأكدت البرجس أهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الأشقاء في تركيا وسورية، لافتة إلى حرص الجمعية على تكثيف جهودها لتقديم كل الدعم والوقوف إلى جانبهم في ظل الأوضاع الإنسانية الحالية.