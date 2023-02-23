بشرى شعبان



أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د. بيبي العميري أن تطور المجتمعات يقاس بمستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة، مضيفة أن رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وهيئات المجتمع المدني ومسؤولية كل فرد في المجتمع.



وشددت العميري، في كلمة ألقتها خلال رعايتها الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة بمناسبة الأعياد الوطنية، على أن الدمج لا يستفيد منه ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم فقط بل يستفيد منه كل المجتمع بمختلف أطيافه.



وأشارت إلى أن هذا النهج الذي ستعمل وفقه خلال توليها مسؤولية العمل وهي الأفكار التي ستعمل على تنفيذها، مضيفة أنها لو استطاعت تحقيق 1%‎ ستعتبره أكبر إنجاز في حياتها.



وختمت بالشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه الفعالية والشكر الخاص لذوي الإعاقة على مجهودهم العالي في رفع اسم الكويت.



بدورها، أثنت الشيخة شيخة العبدالله على حسن التنظيم وأشادت بإبداعات ذوي الإعاقة.