عقدت الجمعية العمومية للجمعية الكويتية لحماية البيئة جمعيتها العادية للعام 2021 للنظر في بنود تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والأربعين لعام 2021، والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فضلا عن تقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2022 واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وأخيرا فتح باب المقترحات والآراء من قبل أعضاء الجمعية العمومية.



وقالت رئيس مجلس الإدارة وجدان العقاب في تصريح صحافي: «إن الجمعية عقدت اجتماعها السنوي العادي برئاستها، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن مكتب تدقيق الحسابات».



وبينت العقاب أن الجمعية شهدت حضورا من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا، وبما يتوافر لهم من حقوق، على تفعيل أدوارهم، وظهر ذلك من خلال المناقشات والاستفسارات حول بنود عقد الجمعية، لافتة إلى أن الاجتماع تميز بالشفافية في طرح البنود من خلال التصويت العددي المعلن على كل منها، كل على حدة.



وأفادت بأن الاجتماع انتهى الى الموافقة على البنود، مشيرة إلى أن عملية التصويت شهدت انسيابية وسلاسة من خلال عملية تنظيمية وفرتها الجمعية، مشيدة بحرص أعضاء الجمعية العمومية على التواجد والحضور والمناقشة في أجواء ودية تعكس الحس الوطني المتميز والذي يدفع باتجاه تعزيز المسؤولية المجتمعية للجمعية ودعم قيم العمل البيئي التطوعي، مثنية على قيادات وزارة الشؤون ومسؤولي إدارة الجمعيات الأهلية التي شكلت لجنة متخصصة من كوادرها للإشراف على إدارة الجمعية العمومية، ومشيدة بجهود ممثلي وزارة الشؤون المتميزة في التعاون مع الجمعية للخروج بالجمعية العمومية بهذا المظهر المشرف، ومثنية على أعضاء اللجنة برئاسة الباحثة القانونية نوال الرشيدي وعضوية الباحثة القانونية بدور بوناشي وعبدالهادي الهاجري وهادي العجمي.