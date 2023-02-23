

توج فريق الحرس الوطني بلقب كأس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للكرة الطائرة بعد تحقيق الفوز على فريق وزارة الكهرباء والماء بنتيجة 3-0، فيما حل فريق وزارة الدفاع ثالثا.



وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة العليا لدوري الوزارات - رئيس اللجنة الفنية - عضو الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة بدر الكوس أن الكأس شهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل المنافسة على تحقيق اللقب لتعويض فقدان لقب الدوري، مضيفا: «النسخة الحالية لدوري الوزارات هي الأفضل نظرا لارتفاع مستوى اللاعبين، وعدم وجود فوارق فنية كثيرة بينهم، وهذا ظهر في الأدوار النهائية لمنافسات الكأس».



وقدم الكوس الشكر لقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة وخاصة نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم على المجهود الكبير الذي بذل من كل العاملين وأعضاء اللجنة العليا لإعداد مثل هذه المنافسات، والتي ساهمت في احتواء الشباب وخلق بيئة رياضية سليمة لممارسة هواياتهم.