

اختتمت على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات منافسات الجولتين الثالثة والرابع من بطولة الكويت للكارتينغ التي نظمها النادي الكويتي للكارتينغ لـ 4 فئات هي: الميكرو والميني والجونيور والسنيور.



وفي الجولة الثالثة حقق لقب الميكرو محمد الغضبان وجاء عبدالعزيز الصراف وصيفا، وفي الميني حل أولا أحمد الخليفة والثاني راشد العيسى والثالث خليفة محمد الخالد. وفي فئة جونيور حقق اللقب صقر المعوشرجي وحل ثانيا جابر عذبي الصباح والثالث يعقوب الزنكي، وفي فئة سنيور أحرز اللقب فهد محمد الخالد، فيما جاء ثانيا عبدالرحمن الساير، والثالث أسماء جياش.



أما الجولة الرابعة فقد حصد عبدالعزيز الصراف لقب المايكرو ومحمد الغضبان حل ثانيا. وفي فئة الميني، جاء خليفة محمد الخالد أولا وأحمد الخليفة ثانيا وراشد العيسى ثالثا. وفي فئة الجونيور أحرز اللقب صقر المعوشرجي، فيما كان الوصيف جابر عذبي الصباح والثالث يعقوب الزنكي. وأخيرا في فئة سنيور حل فهد الخالد اولا وعبدالرحمن الساير ثانيا وأسماء جياش ثالثا.



من ناحيته، قال رئيس النادي الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري، ان الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا مشاركة كبيرة للمتسابقين بالفئات السنية، إلى جانب المنافسة القوية بينهم.



وأضاف: «نعمل في النادي الكويتي للكارتينغ، على تطوير اللعبة ومستوى المتسابقين وهو ما سينعكس إيجابا على المشاركات الخارجية وتمثيل الكويت بالصورة المناسبة».