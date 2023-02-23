

أعلنت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي، عن تنظيم سباق الجولة الثانية من بطولة الكويت للدراجات المائية (دراق ريس 2023) التي ستقيمها 3 مارس في مدينة صباح الأحمد البحرية بمنطقة الخيران، وستشمل 3 فئات خصص لها جوائز مالية قيمة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة، حيث سيحصل الأول في فئة الأوبن على 2000 دينار والثاني على 1500 والثالث على 1000، وفي فئة سوبر ستوك سيحصل الأول على 1500 دينار والثاني على 1250 والثالث على 900، فيما سيحصل الفائز بالمركز الأول في فئة ستوك على 1000 دينار والثاني على 750 والثالث على 500.



ووجه أمين السر العام في النادي خالد الفودري الدعوة لأبطال ومتسابقي الدراجات المائية من المواطنين والمقيمين للاشتراك في البطولة، مشيرا إلى أنها محلية، وان على الراغبين في الاشتراك ضرورة مراجعة مقر النادي في السالمية من الساعة 5 إلى 9 مساء في موعد أقصاه 28 فبراير الجاري وذلك لتعبئة الاستمارة وتقديم الفحص الطبي.



وكانت الجولة الأولى التي أقيمت في 10 فبراير الجاري ضمن احتفالات النادي بالأعياد الوطنية قد شارك فيها 43 متسابقا، واستطاع أبطال العالم محمد جاسم الباز تحقيق المركز الأول في فئة الأوبن وفهد بيان الخلفان في فئة سوبر ستوك، وفيصل طه بوربيع في فئة الستوك.