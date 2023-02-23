تقدم راعي كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، الأب يسى زكريا، الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، والى الحكومة الرشيدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأعضاء مجلس الأمة، بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع أهل الكويت وشعبها الوفي وقيادتها الرشيدة بموفور الصحة والعافية والأمان.



وفي تصريح له سأل الأب زكريا الله أن يديم الفرحة والبهجة على الشعب الكويتي تحت قيادة أميرها وسمو ولي عهدها وحكومتها، الذين هبوا لمد يد العون والمساعدة للأشقاء في تركيا وسورية بعد تعرضهم لزلزال قوي خلف آلاف القتلى والضحايا.



وأكد أن ما قامت به كويت الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ليس بجديد عليها، بل هو ما جبل عليه شعبها منذ الرعيل الأول حيث كانوا دائما سباقين لفعل الخير ومساعدة الأشقاء، لافتا إلى أنهم دائما ما يكونون أول من يتقدم بوضع بصماتهم الأولى بمساعدة الدول والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، لتستحق الكويت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني في العالم.