أجرى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس الـمحكـمـة الـدسـتورية المستشار محمد بن ناجي جولة تفقدية في مبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الأولى) وكان برفقته رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بوصليب ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين ورئيس المحكمة الكلية المستشــار عبداللطيف الثنيان وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله، وقد استمعوا لشرح م.إبراهيم اشكناني ممثل ديوان الأميري، وم.محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع، وم.محمد عطية ممثل المقاول المنفذ لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي، وقد عرضوا مراحل مجريات انجاز الأعمال، وذكر المهندسون أنهم على وشك إنجاز المشروع.



وقد أعرب المستشار محمد بن ناجي عن سعادته بقرب انتهاء انجاز هذا الصرح.