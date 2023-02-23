خالد المطيري: دور المجلس البلدي فعّال منذ 90 عاماً والمبنى القديم شهد العديد من الإنجازات

منيرة الأمير: استكمال مسيرة الأجداد لتحقيق نهضة البلاد وإنجازات تدوّن في تاريخ تطورها

جاسم الشيباني: تكلفة المشروع نحو 18.4 مليون دينار ومساحته الكلية 77 ألف متر مربع



ثامر السليم



توجه رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بالشكر إلى الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات الذين عملوا على تشييد مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد وإنجازه.



كما هنأ المحري، خلال افتتاح المبنى الجديد أمس بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وأثناء القيام بجولة على مرافقه، كل أعضاء المجلس البلدي والأمانة، معربا عن أمله أن يكون بداية خير وانطلاقة في اتخاذ قرارات تهم الوطن وتخدم جميع أفراد الشعب من المواطنين.



وبارك المحري للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.



من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري: سعداء اليوم بافتتاح مبنى البلدي الجديد، تزامنا مع احتفالات دولتنا العزيزة بمناسبة الاعياد الوطنية، رافعا أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية، وإلى عموم أفراد الشعب الكويتي.



وأوضح المطيري أن دور المجلس البلدي فعال منذ 90 عاما ومشهود في اتخاذ كل القرارات ورسم السياسات ان كانت عمرانية او إسكانية وصحية، مشيرا الى أن مبنى البلدي القديم شهد على كثير من الإنجازات، مشددا على أننا كأعضاء بلدي سنقوم بدورنا في متابعة كل ما يصب في مصلحة الشعب الكويتي من قرارات مهمة وحيوية لها إيجابياتها في المجتمع.



بدورها، هنأت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بمناسبة أعيادنا الوطنية أعادها الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب بالخير والتقدم والازدهار، داعين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتنا الحكيمة.



وقالت م.الأمير: يسعدنا التواجد لافتتاح مبنى المجلس البلدي الجديد، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لكل القائمين على المشروع على جهودهم المبذولة منذ البداية مرورا بكل المراحل حتى تسليمه وافتتاحه.



وأضافت: نؤكد على استكمال مسيرة الأجداد لتحقيق النهضة العمرانية للبلاد ليشهد هذا المكان العديد من الإنجازات التي تدون في تاريخ نهضة الكويت وتطورها بفضل جهود اخواتي واخواني الاعضاء وتفانيهم المستمر والرامي الى تقدم الكويت ورفاهية أهلها.



من جهته، قال مدير مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد جاسم الشيباني، إن تكلفة المشروع نحو 18.4 مليون دينار وقيمة عقد التأثيث بلغت 3.4 ملايين دينار والمساحة الكلية للمشروع نحو 77 ألف متر مربع.



وأضاف الشيباني أن المبنى يتكون من المقر الرئيسي للمجلس ومبنى آخر يتكون من عشرة طوابق لمكاتب الموظفين وغرف للاجتماعات والعرض ودور أرضي وسردابين بمساحة تبلغ 7750 مترا مربعا.



وذكر أن المشروع يشمل أيضا مبنى لمواقف السيارات يتكون من ستة طوابق بمساحة 6 آلاف متر مربع إضافة إلى عدة غرف للاجتماعات والعرض ومنطقة خارجية للمساحات التجميلية، ويقع مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة للمجلس البلدي في مدينة الكويت بحي القبلة بين الصفاة وشارع فهد السالم، وبين الدائري الأول وشارع الهلالي.