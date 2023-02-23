

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر نشرتها وكالة الأنباء الرسمية «واس» بمناسبة ذكرى يوم التأسيس: نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو 3 قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضا وإنسانا.



وبهذه المناسبة، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.



وأبرق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مهنئاً، خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة، كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.



وأرسل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة ذاتها، أعرب فيها عن تمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.



بدوره، هنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين بذكرى التأسيس، وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.



وأشاد بهذه المناسبة بما شهدته المملكة على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.



ونوه ملك البحرين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.



كذلك هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.



وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.



كما هنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمناسبة، وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.