بيروت - عمر حبنجر- داود رمال



تراجع القلق من الهزات الارتدادية لزلزال تركيا وشمال سورية، لكنه لم ينته مع استمرار حدوثها بشكل يومي تقريبا، وبقيت ارتدادات الزلازل السياسية والاقتصادية والتي لا تبدو لها نهاية في الأفق المنظور، حيث «لا مؤشرات لانتخاب رئيس جمهورية قريبا»، كما توقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما وضعه رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في خانة المعضلات الوطنية الكبرى وليس في خانة المشاكل المسيحية أو الطائفية. واعتبر جعجع في مقابلة مع «arab news» أن الوحدة المسيحية يساء فهمها واستخدامها من قبل فريق الممانعة للقول ان المسيحيين مقسمون في إطار الانتخابات الرئاسية، مرجعا التعطيل للفريق الآخر الذي يعرقل الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس حسب الأصول والتصويت لمرشح من «الموجودين».

وأكد «ان المجتمع المسيحي موحد ضمن الوطن والثقافة الواحدة. إنما على المستوى السياسي الوضع مختلف تماما، فالمشكلة التي يعاني منها لبنان حاليا ليست مسيحية ولا طائفية بل هي معضلة وطنية كبيرة جدا يتأثر بها كل اللبنانيين»،



من جهته، يعتقد ميقاتي ان انتخاب رئيس للجمهورية، من شأنه إعادة الدولار إلى حدود 30 ألف ليرة. ميقاتي وإن بدا في مقابلة مع برنامج «الرئيس» من قناة «الجديد»، كـ«العايز ومستغني»، شدد على انه لم يندم على تكليفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا انه لا يتمنى ولا يسعى للعودة إلى رئاسة مجلس الوزراء. ووعد بالسعي لحل أزمة إضراب المصارف وفك الإضراب خلال 48 ساعة، تنتهي اليوم وسط ترقب لما إذا كان سينجح في ذلك. وفي هذا الصدد، قال مصرف لبنان المركزي في بيان أمس إنه سيمدد حتى نهاية مارس العمل بقرار يسمح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولار الأميركي على منصة صيرفة التابعة للبنك.



وردا على سؤال حول التمديد للواء عباس إبراهيم، قال ميقاتي: انتهت مهماته ولا يمكن التمديد إلا في مجلس النواب وطلب مني البحث عن مخرج قانوني وإن شاء الله خير إذا تم التجديد له أم لا.



وهنا كشف مصدر حكومي لـ «الأنباء» عن أن «مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم حسمت، ويمكن اعتبار ان الأمر صار وراءنا ببقاء إبراهيم على رأس المديرية».



وأوضح المصدر ان لجنة القضاة الخمسة التي أوكل إليها رئيس الحكومة «دراسة الصيغة القانونية التي ستعتمد في التمديد للواء إبراهيم، خلصت الى أن المخارج القانونية متوافرة والاستدعاء من الاحتياط كونه تم تعليق المهل إبان جائحة كورونا، والصيغة تخضع لمزيد من الدرس حتى يكون الرئيس ميقاتي واثقا قانونيا من الذي سيقدم عليه مع وزير الداخلية».



وأشار المصدر الى أن «صيغة التمديد قد تكون وزارية بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وقد تكون وزارية وحكومية في آن بحيث يشترك في توقيع القرار الوزير مولوي والرئيس ميقاتي، مع ترجيح ان يحسم القرار ويصدر قريبا جدا وربما اليوم الخميس».



إلى ذلك، رد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، على تصريح ميقاتي الذي استغرب فيه تدخل بوصعب «في ملف استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن» وقوله: «ليتفضل بإعطاء الحلول ونحنا منمشي..».



وقال بوصعب العضو في تكتل لبنان القوي، مخاطبا ميقاتي: «طالما انك ارتأيت تناول الموضوع بالإعلام فنحن جاهزون، ولا ننتظر منك أي تكليف كنواب، لأننا نعرف صلاحياتنا ومسؤولياتنا تجاه اللبنانيين، والتي تغيب عنها الحكومة كليا. وللحديث تتمة».