تسجيل 39795 قضية بزيادة 24% عن 2021.. ونسبة الإدانة بالقضايا المحالة 88.7%

1426 جريمة تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية و369 امتناع مسؤولين عن تنفيذ الأحكام

611 جريمة تزوير في المحررات الرسمية و2687 مخدرات و3086 صحافة و2223 عنف أسري

النيابة أنجزت 93.8% من القضايا 60% منها أحيلت للمحاكمة الجزائية و33.4% حفظت



عبدالكريم أحمد



أعلن النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران عن صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال العام الماضي 2022 والذي يسلط الضوء على إحصائيات الجرائم وطرحها في قالب بياني تفاعلي تحقيقا لنهج الشفافية بما يخدم المصلحة العامة.



وجاءت أبرز الرقميات لتوضح أن عدد أعضاء جهاز النيابة العامة قد بلغ 510 أعضاء، فيما سجلت النيابة العامة 39795 قضية في عام 2022 بزيادة نسبتها 24% عن عام 2021.



كما أفرد التقرير السنوي بابا لمؤشرات حركة أبرز الجرائم تضمن محتواه أن جرائم التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية قد بلغ عددها 1426 جريمة بزيادة نسبتها 27% عن عام 2021، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 369 جريمة بزيادة نسبتها 32% عن عام 2021، في حين بلغت جرائم التزوير في المحررات الرسمية 611 جريمة بزيادة نسبتها 30% عن عام 2021، بينما بلغت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية 2687 جريمة بزيادة نسبتها 16% عن عام 2021، كما بلغت جرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات 3086 جريمة بزيادة نسبتها 28% عن عام 2021، بينما سجلت جرائم الأحداث رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخ الكويت ببلوغها 5812 جريمة بزيادة نسبتها 10% عن عام 2021، وبلغت جرائم العنف الأسري 2223 جريمة بزيادة نسبتها 42% عن عام 2021، أما جرائم المهن الطبية وحقوق المرضى فقد بلغت 426 جريمة بزيادة نسبتها 47% عن عام 2021. أما عن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في 2022 فقد بلغ 38120 متهما نسبة الكويتيين منهم 60%، كما بلغت نسبة الذكور منهم 89.3%، وكانت الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة هي الأكثر ارتكابا للجرائم بنسبة بلغت 26.8%.



وجاء التقرير السنوي ليبين أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 93.8%، أحيلت 60% منها للمحاكمة الجزائية، و33.4% تقرر حفظها و6.6% أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2022 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 88.7%.