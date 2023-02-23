وسط أجواء «عز وفخر»، خيّمت عليها المشاعر الوطنية وحب الانتماء للكويت، احتفلت «المدرسة البريطانية» بالكويت و«دار حضانة الشمس المشرقة للتعليم المبكر» بالعيد الوطني وذكرى التحرير، حيث أبدع الطلاب والطالبات برسم اللوحات الوطنية في احتفال مبهر حضره حشد من أولياء الأمور.



وأقيم الاحتفال في ملعب ماربل آرش في المدرسة بحضور المؤسس والمدير العام فيرا المطوع ورئيس مجلس الإدارة صادق المطوع ومديرة المدرسة إيما بوي وعدد من المسؤولين والموظفين والمعلمات، من بينهم منسقة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية هبة الله جمعة، التي كان لها دور بارز في الإعداد والتنسيق للحفل.



كما تزينت مباني المدرسة والحضانة ومحيطهما بأعلام الكويت وأقواس من البالونات الملونة بألوان العلم، مع تواجد مجموعة من الشخصيات المحببة للأطفال بالزي الكويتي.



أجواء البهجة والسعادة كانت طاغية على الاحتفال الذي أقيم للمرة الأولى، منذ سنوات، وفقا للقواعد التي كانت متبعة ما قبل فترة «كورونا»، وتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الموسيقية المميزة التي أبدع الطلاب والطالبات في تقديمها على خشبة المسرح.



وبعد البداية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني وكلمة ترحيبية تستحضر معاني العيد الوطني وذكرى التحرير، صدحت الأغاني الوطنية والتراثية فيما توالى الطلاب والطالبات من مختلف صفوف المرحلتين الابتدائية والابتدائية العليا في تقديم فقرات متنوعة تعبر عن الولاء للوطن، وتمزج بين عبق الماضي وروح الحاضر والمستقبل.