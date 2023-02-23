أعلن البنك الأهلي الكويتي عن توقيعه اتفاقية رعايته الماسية ومشاركته في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة السنوي الـ 56 تحت عنوان «عز وفخر» المنعقد من تاريخ 24 إلى 26 فبراير 2023 في مدينة لندن بحضور السفير بدر العوضي سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.



وخلال المؤتمر سيقيم البنك الأهلي الكويتي مجموعة من الفعاليات الموجهة للطلبة، منها بطولة الركلات الترجيحية، وفعالية حساب الفوز، بالإضافة إلى عقد ندوة يقدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي. وتعليقا على هذه المناسبة صرح صقر ال بن علي رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة: نحن سعداء جدا بتواجد البنك الأهلي الكويتي كراع ماسي في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة السادس والخمسين والمساهمة في رعاية الفعاليات والأنشطة المصاحبة له، فالاتحاد يؤدي دورا مهما في دعم ومساعدة أبنائنا الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة وتقديم الإرشادات والتوجيهات لهم خصوصا في بداية مشوار الطلبة الدراسي. فالدراسة الأكاديمية عالية المستوى والخبرة الحياتية التي يكتسبونها في الخارج، تحتم علينا دعمهم وتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم في الخارج».



وتابع ال بن علي تصريحه قائلا: «رعاية البنك الأهلي الكويتي لأبنائنا الطلبة ليست بالجديدة فالبنك شارك في رعاية فعاليات سابقة لمؤتمر الاتحاد الكويتي للطلبة - فرع الولايات المتحدة الأميركية، وأنشطة جامعة الكويت في مختلف التخصصات. وتأتي رعايتنا للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بمثابة امتداد لاستثمارنا في تطوير الطاقات الكويتية الشابة».



وأضاف ال بن علي: «سيقيم البنك الأهلي الكويتي فعاليات متعددة ومميزة موجهة بشكل خاص لأبنائنا الطلبة في المملكة المتحدة، مثل بطولة الركلات الترجيحية، التي ستشهد مشاركة 32 فريقا من الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة يتنافسون خلالها على المراكز الأولى والحصول على جوائز نقدية مجموعها 9.000 جنيه استرليني، بالإضافة الى مسرحية ترفيهية، وإقامة سحب خاص لحساب الفوز الذي سيعقد في اليوم الثاني الموافق تاريخ 25 فبراير في فندق هيلتون بارك لين - لندن. وستتضمن الفعالية سحبا على جوائز مالية قيمة للطلبة المشاركين بالفعالية، بالإضافة إلى عقد ندوة يقدمها فريق الموارد البشرية التابع للبنك الأهلي الكويتي تهدف إلى تعريف الطلبة بالبنك وأنشطته وتوفير فرص العمل المستقبلية للطلبة.