

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض بنهاية تعاملات الأمس، وذلك وسط تراجع أسعار النفط وحذر المستثمرون من مستقبل سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).



وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، خلال جلسة تعاملات الأمس، ليهبط خام برنت 0.66% إلى 82.50 دولار للبرميل.



وقد هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة، حيث تأثر المؤشر بتراجع سهم فرتيجلوب للأسمدة 0.3% وانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4%، وهو أسوأ هبوط في يوم واحد منذ يونيو 2022.



كما تراجع مؤشر دبي 0.9% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.3% وسهم سالك للتعرفة المرورية 2.6%.



وهبط المؤشر القطري 0.3% مواصلا خسائره لجلسة ثانية، وتراجع المؤشر وسط خسائر أيضا في معظم القطاعات مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج 1.7%.



فيما كان السوق السعودي في عطلة رسمية أمس، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بيوم التأسيس، حيث يعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس»، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود تأسيس الدولة السعودية الأولى.



وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5% مع وجود جميع الأسهم المدرجة تقريبا في المنطقة الحمراء.