

تستمر جهود بنك الكويت الدولي (KIB) في مواكبة ودعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، من خلال العمل على توفير معلومات خاصة بالثقافة المصرفية ونشرها بشكل دوري، ومنذ بداية عام 2023 يواصل KIB المساهمة في التعريف بتفاصيل وأنواع خدمات التمويل الشاملة، والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، وأوجه الاختلاف بين متطلبات كل نوع منها.



وفي هذا الصدد، أكد محمد العبيد، مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في KIB، أهمية التعريف بأنواع التمويل المختلفة التي يوفرها البنك لعملائه ضمن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتمكينهم من إدراك كل تفاصيل التمويل، مهما كان نوعه ومتطلباته، إضافة إلى الاطلاع على شروطه وأحكامه الأساسية قبل تقديم طلب للحصول عليه. كما نوه العبيد بأهمية إدراك العملاء لحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالضوابط والقوانين وسياسات الخصوصية وغيرها من السياسات المصرفية التي تحكم خدمات التمويل.



وأوضح أن أنواع التمويل الممنوحة للأفراد من KIB تشمل التمويل الاستهلاكي، لشراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات، مشيرا الى أن الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 25 ألف دينار، في حين أن الحد الأدنى للتمويل هو 1000 دينار، والحد الأقصى لفترة السداد يصل إلى 5 سنوات، مع فترة سماح للقسط الأول مدتها 3 شهور لتمويل السلع الاستهلاكية، و6 شهور لتمويل السيارات.



وأضاف أن KIB ملتزم بتوفير حلول تمويل تلبي احتياجات عملائه الصحية، وذلك من خلال توفير التمويل الطبي بالتعاون مع مجموعة واسعة من المراكز الصحية والعيادات وغيرها، علما بأن هذا التمويل لا يتطلب تحويل الراتب إلى البنك، وتتراوح قيمته بين 300 دينار و25 ألف دينار، وبنظام سداد شهري مرن يبدأ من 3 أشهر ولغاية 5 سنوات.



من جهة أخرى، أشار العبيد إلى التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد ممن يحتاجون بناء، أو تجديد، أو شراء أو ترميم مساكنهم، موضحا أن هذا النوع من التمويل يتطلب حداً أدنى للراتب قيمته 500 دينار، ويتوافر بحد أقصى يصل إلى 70 ألف دينار، مع فترة سداد طويلة الأجل تبلغ 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهرا).