الخطوة تدعم استخدام التقنيات المالية كأداة فعالة بخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو



قال وزير التجارة والصناعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض إن إصدار هيئة أسواق المال للإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية «الفنتك» يشكل تطورا تشريعيا مستحقا لتفعيل إطار الهيئة التنظيمي للتقنيات المالية، والذي جاء على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية».



وأكد الوزير أن ما يزيد من أهمية هذا الإصدار أنه يضع إطارا تنظيميا يجعل من استخدام التقنيات المالية أداة فعالة محليا لخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو، وكذلك توفير فرص استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية توفر الحماية اللازمة لكل المتعاملين.



وبين الناهض في تصريح صحافي أنه اجتمع مع مسؤولي «هيئة أسواق المال» في مسعى منه للتأكيد والثناء على دورهم التطويري المستحق لهذه المنظومة، فيما وجه باستكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل مواد الكتاب التاسع عشر «التقنيات المالية».



ونوه إلى أن استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل المهام المنجزة في إصدار الكتاب التاسع عشر «التقنيات المالية» للهيئة سيتم بالتنسيق مع فريق عمل مشترك يجمع بين ممثلين من «التجارة» وممثلين من هيئة أسواق المال لتولي هذه المهمة، مشددا على حرصه وحرص جميع مسؤولي الوزارة وهيئة أسواق المال على تدعيم بيئة الأعمال في الكويت ومن ضمنها منظومة المشاريع الصغيرة، وذلك بمزيد من التطورات الإجرائية والرقابية والتشريعية.



وقال الناهض إن هذا التحرك يأتي استكمالا لجهود الهيئة المتواصلة نحو الارتقاء بسوق المال الكويتي، وتحديدا نحو المساهمة في تنويع المنتجات الاستثمارية وتوفير قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، من خلال توفير الضوابط التنظيمية والإجراءات الرقابية اللازمة لخدمات أنشطة الأوراق المالية.