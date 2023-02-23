

أحمد الفضلي



تعرض الفنان القدير خالد العبيد لأزمة صحية نتج عنها إدخاله لمستشفى خاص شهد إقامته لعدة أيام قبل الانتقال مؤخرا الى مستشفى الفروانية الذي يقيم فيه حاليا تحت رعاية طبية من قبل الأطباء المختصين في المستشفى.



من جانبها، ذكرت ابنة الفنان خالد العبيد ان والدها يخضع حاليا لكورسات علاجية في مستشفى الفروانية بعد تعرضه لإنفلونزا حادة تسببت في آلام بالصدر وارتفاع بدرجة الحرارة، مشيرة الى أن والدها دخل في البداية مستشفى دار الشفاء ومنه الى مستشفى الفروانية، وحاليا حالته مستقرة، ويوما بعد يوم حالته بتحسن مستمر، ولله الحمد.



وعن موعد مغادرة المستشفى أو إمكانية خضوعه لجراحة أو غيرها، أفادت ابنة العبيد من خلال اتصال هاتفي مع جريدة «الأنباء» بأن والدها لن يخضع لأي عملية جراحية، وتوصية الأطباء حاليا هي الخضوع للمضادات الحيوية التي ستساهم في علاجه إن شاء الله، موضحة أن حالته بتحسن مستمر ويحتاج حاليا الى دعوات محبيه لمغادرة المستشفى بأسرع وقت ممكن والعودة لمنزله بين أولاده وأحفاده.



وأضافت ابنة العبيد أنها تتمنى من جمهور ومحبي والدها الدعاء والسؤال عنه وتجنب الزيارة للمستشفى التي قد تسبب مشاكل لوالدها، خصوصا أن الأيام الماضية شهدت تواجد عدد كبير من الزوار، وهو ما تسبب في إزعاج شديد للمريض وأبناء أسرته، موضحة أن الدعاء هو ما يحتاج اليه حاليا من جمهوره وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.