

هادي العنزي



عقد مجلس إدارة نادي السالمية في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعا لبحث عدد من المواضيع المهمة، ومن بينها اتخاذ قرار بشأن اعتذار رئيس مجلس الإدارة الشيخ تركي اليوسف، وتعيين مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم بعد اعتذار الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم والمدرب المساعد بداح الهاجري.

ومن المتوقع أن يطالب مجلس إدارة السالمية الشيخ تركي اليوسف بالعدول عن استقالته، ومواصلة العمل رئيسا لمجلس الإدارة.

أما فيما يتعلق بالجهاز الفني للسماوي، فإن فرصة عودة د.محمد المشعان لتولي قيادة السماوي من جديد كبيرة، نظرا لمعرفته الكبيرة بالجوانب الفنية والبدنية للفريق الذي سبق أن أشرف عليه في أكتوبر 2020 للمرة الأولى، وأسهم بتطور الفريق، وتسجيله العديد من الانتصارات المهمة، ويتوقع أن يباشر المشعان مهمته قبل انطلاق الجولة الـ 16 لدوري زين للدرجة الممتازة، حيث تنتظر السماوي مواجهة صعبة أمام النصر السبت المقبل.