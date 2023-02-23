

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على فريق الميناء اليمني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال للكرة الطائرة بنسختها الـ 41 التي تستضيفها مصر. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 -10،25 -19 و25 - 23.



وتخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تستأنف المباريات غدا، فيلتقي كاظمة مع السويحلي الليبي في الـ 2.00، ويسعى البرتقالي لتكرار الفوز أمام احد الفرق الصعبة في البطولة، وسيختتم مواجهاته بلقاء الصداقة الفلسطيني.