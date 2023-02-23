



افتتحت مساء أول من أمس بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، بحضور ممثل صاحب السمو الأمير، محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة يتقدمهم الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الاتحادين العربي والكويتي م.دعيج العتيبي ورئيس شرف الاتحاد الآسيوي الشيخ علي آل خليفة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية وعدد من رؤساء الاتحادات القارية.



وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي لعرض الإنجازات التي حققتها الرماية الكويتية على المستوى الدولي والإقليمي والتطلع لتحدي أولمبياد باريس 2024.



وأعرب الشيخ مشعل الجابر في تصريح عقب افتتاحه للبطولة عن تشرفه وفخره بحضور حفل افتتاح فعاليات بطولة سمو الأمير والتي تحظى بمشاركة واسعة من أبرز رماة العالم. وأشاد بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة ممثلة برئيس وأعضاء النادي الكويتي الرياضي للرماية.



ويشارك في البطولة نحو 400 رام ورامية وإداري من 40 دولة عربية وأجنبية وتستمر 10 أيام. وتشمل منافسات البطولة إقامة مسابقات رماية الأطباق الطائرة (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات، كما تقام تزامنا معها بطولة كأس آسيا للرماية بمشاركة 17 دولة آسيوية وتشمل ذات المنافسات.



من جانبه، قال رئيس النادي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة م.دعيج العتيبي ان رعاية سمو الأمير للبطولة التي تجمع الأصدقاء في تنافس رياضي شريف تجسد دعمه الأبوي لرياضة الرماية الكويتية على كافة الأصعدة المحلية والقارية والدولية. كما ثمن دعم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لمنتسبي الرماية الكويتية ما أسهم بتحقيق الانتصارات للرماية الكويتية.



وذكر ان البطولتين تكتسبان أهمية كبيرة كونهما تسبقان البطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) ما يعد أفضل استعداد لرماة الكويت لتحقيق أرقام مؤهلة للأولمبياد.



بدوره، أكد رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوشيانو روسي ان الرماية الكويتية اصبحت من القوى التقليدية في العالم بفضل النتائج المميزة التي حققتها في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية، منوها بتنظيم نادي الرماية المميز للبطولة.



وعلى صعيد المنافسات، شهد اليوم الأول البطولة عددا من المنافسات، كان أبرزها منافسات رماية السكيت (الأبراج) للسيدات والرجال وهي عبارة عن جولتين 50 طبقا على أن تستكمل المنافسات اليوم وغدا لبقية الجولات.



كما أقيمت منافسات رماية الجونيرز للناشئين وهي عبارة عن تدريب رسمي لثلاث جولات من دون أي تتويج حيث سيكون الإعلان عن الفائزين غدا الجمعة وبعد غد السبت في المنافسات سابقة الذكر.



وشهدت منافسات اليوم الأول المنتخبات المشاركة في رماية السكيت فقط على أن يبدأ بقية الرماة والراميات المشاركة في منافسات التراب بداية من بعد غد السبت.



الى ذلك عقد صباح أمس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية برئاسة الشيخ سلمان الحمود، وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي، وممثلون للاتحادات الآسيوية، حيث تمت الموافقة على تنظيم كوريا الجنوبية البطولة الآسيوية في اكتوبر المقبل، فيما تنظم الكويت واندونيسيا بطولتين أخريين، والبطولات الثلاث مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.