دان القضاء الأميركي الثلاثاء الوزير المكسيكي السابق خينارو غارسيا لونا الذي عرف في بلده من قبل بجهوده في مكافحة المخدرات، بالفساد وتهريب الكوكايين بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



وبعد مداولات استمرت أياما ومحاكمة استغرقت شهرا واحدا، وجد المحلفون الـ 12 في محكمة بروكلين أن وزير الأمن العام السابق في عهد الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون (2006-2012) مذنب في 5 تهم بما في ذلك تلقي ملايين الدولارات لحماية كارتل سينالوا وبالمشاركة في الاتجار بـ 53 طنا على الأقل من الكوكايين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بين 2001 و2012.



ولزم الوزير السابق طوال مدة محاكمته الصمت. وقال المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بريون بيس في بيان أن غارسيا لونا أصبح الآن «مجرما مدانا».



وسيصدر الحكم الذي قد يصل إلى السجن مدى الحياة، في 27 يونيو مبدئيا.