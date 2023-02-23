ولي العهد استقبل المحمد والخالد ورئيس الوزراء وأجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ جابر المبارك ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

طرح مناقصة «جنوب سعد العبدالله» اليوم وتحتوي على 24508 وحدات سكنية حسب تصريح وزير «شؤون الأمة» والإسكان عمار العجمي



مريم بندق



تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس الأربعاء، وضمن إطار استكمال المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد، كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وردا على سؤال حول إمكانية صدور تسمية رئيس الوزراء اليوم الخميس، أجابت مصادر مطلعة: هذا قرار القيادة السياسية التي تزن الأمور بميزان الحكمة والتروي تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد ومصالح المواطنين الكرام.

هذا، وقالت المصادر إن العد التنازلي لإعلان الحكومة الجديدة بدأ، كاشفة عن أن إعلان الحكومة الجديدة كاملة منتصف مارس أو «بحد أقصى» سيتم إعلانها في شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر، يتم اليوم الخميس طرح المناقصة الخاصة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله السكني، والذي يحتوي على 24508 وحدات سكنية إلى جانب إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية، وذلك حسب إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

ولي العهد استقبل المحمد والخالد ورئيس الوزراء وأجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ جابر المبارك ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة

تأكيدا لما انفردت " الأنباء " بنشره أمس، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا بسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق.

كما استقبل سموه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.