الشايع: بات العمل الإنساني سمة من سمات الكويت وركيزة من ركائزها

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال الكويت، والثانية والثلاثين لتحريرها.

وقال الشايع: «يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية الصفا الخيرية الإنسانية والعاملين فيها أن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده خالص آيات التهاني والتبريكات، وأطيب التمنيات، مصحوبة بأصدق المشاعر، بمناسبة هاتين المناسبتين الغاليتين، ولا يسعنا إلا أن نتضرع للباري عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على جميع من يقيم على هذه الأرض بالخير واليمن والبركات، وعلى وطننا بالرفعة والعزة والازدهار».

وأضاف: «وتأتي ذكرى الاستقلال والتحرير في مرحلة تشهد فيها دولتنا العزيزة مكانة رائدة في العمل الخيري على الصعيد العالمي، وتمضي قدماً نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ نواف الصباح أمير دولة الكويت، مبيناً أن الكويت حرصت منذ استقلالها على تقديم المساعدات الإنسانية، وإغاثة الملهوفين، ونصرة المستضعفين؛ حتى بات العمل الإنساني سمة من سماتها، وركيزة من ركائزها؛ إذ تم تسمية دولة الكويت «مركزاً للعمل الإنساني» في سبتمبر عام 2014».

وختم الشايع حديثه بدعاء الباري جل وعلا أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على هذه البلدة الطيبة وجميع بلدان المسلمين، وأن يصرف عنها السوء والبلاء، وأن يعافي الأمة من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه نعم المولى ونعم النصير.