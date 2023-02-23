وجّه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن استكمال أعمال الدائري السابع المؤدي لمنطقة جنوب سعد العبدالله، ونص السؤال على ما يلي:

بشأن استكمال أعمال الدائري السابع المؤدي إلى منطقة جنوب سعد العبدالله، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما سبب عدم اكتمال أعمال الطرق في الدائري السابع المؤدي إلى منطقة جنوب سعد العبدالله؟

2- ما خطة وزارة الأشغال العامة للانتهاء من أعمال الطريق في أسرع وقت؟

3- ما المدة الزمنية المحددة من الوزارة لافتتاح الطرق بشكل كامل ورسمي؟