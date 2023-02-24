بحضـــــور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د. غازي حسن الشمري، اختتم التمرين المشترك (تحرير 2023) بين القوة البريـــة ممثلا (بلواء التحرير الآلي/6) وقوة سبارتن من القوات البرية الأميركية وقوة حرس الملكة الدراغونس من المملكة المتحدة الصديقتين والمنعقد خلال الفترة من 19 ولغاية 23 فبراير 2023 في ميدان الاديرع شمال البلاد.



يأتي هذا التمرين بهدف تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتاليـــــة لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة الكويتية والقوات البريطانية والأميركية الصديقة.



حضر التمرين سفيرة المملكة المتحدة ليندا لويس والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيمس هولتسنايدر وعدد من كبار ضباط الجيش الكويتي.