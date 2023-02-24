دارين العلي



ضبط فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وبالتنسيق مع بلدية الكويت مخالفة سرقة تيار تعتبر من المخالفات الجسيمة في إحدى القسائم، حيث قام المالك بمحاولة إخفاء صندوق الكهرباء بعد هدم العمارة في غرفة مخالفة للإبقاء على التزود بالتيار بعد إعادة البناء دون اتباع الإجراءات. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» إن الوزارة لن تتهاون في ضبط التعديات على الشبكة، لافتا الى أن هذه المخالفة تعتبر من المخالفات الجسيمة التي تستوجب قطع التيار عن المخالف وتطبيق اللوائح القانونية عليه. وفي سياق متصل، أعلن عن تنظيم أكبر حملة على سكن العزاب ستنفذها اللجنة الخاصة بمواجهة ظاهرة العزاب خلال الأسبوع المقبل بعد عطلة الأعياد في محافظة الفروانية. وقال إن حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 15 محضر مخالفة وإثبات حالة تنوعت ما بين سرقة تيار والتلاعب بالمصهرات والتمديدات المخالفة.