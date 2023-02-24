استضاف قسم الفنون والتصميم الجرافيكي بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في الكويت ندوة للفنانة والرسامة زهراء مروان للحديث عن أعمالها الفنية التي حازت جوائز عالمية، وذلك بحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الطلبة والمهتمين بالمجال.



واستعرضت زهراء خلال الندوة تأثر أعمالها الفنية بالثقافة الكويتية وهجرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عملية تأليف كتب الأطفال بما فيها المسودات الأولى ورسم الشخصيات بالألوان المائية والحبر، كما قرأت كتابها المصور الأول «حينما تملأ الفراشات السماء» والذي اختارته جريدة نيو يورك تايمز ضمن أفضل الكتب المصورة.