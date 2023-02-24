احتفالا بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير أطلق كل من فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت أفضل عروض الاقامة احتفالا بالأعياد الوطنية بعد ان ازدانت بأبهى حلة حيث تلألأ علم الكويت وشاحا يرسم لوحة من ألوان حبها على واجهة فندق سانت ريجيس وفندق شيراتون الكويت، وأضاء شامخا على طول مبنى فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بأدواره الـ 42 لتسطع نجوما براقة في سماء الكويت الابية، وليرسم لوحات جميلة مستوحاة من أصالة هذه الأرض الطيبة.



و لهذه المناسبة الغالية أطلقت فنادق سانت ريجيس - فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت باقة من العروض الخاصة للإقامة والتمتع بالعديد من المزايا الحصرية من خلال مجموعة الخدمات المميزة والمطاعم التي تأخذك برحلة تذوق فريدة من نوعها، وقد حضرت الكثير لموائدكم العامرة قام فريق الطهاة بإعداد تشكيلة واسعة من قوائم الطعام المتضمنة المأكولات العالمية والكويتية الخاصة بالطلبات الخارجية.



وبمناسبة الأعياد الوطنية الغالية، أعرب فهد أبو شعر المدير العام عن مدى فخره واعتزازه بخدمة الكويت وأهلها الكرام من خلال فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت التي تحتفل في هذه الأيام من السنة بالأعياد الوطنية الغالية.



هذا، وقد تقدم المدير العام فهد أبو شعر وباسم الإدارة التنفيذية وكل العاملين من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت الأفاضل والمقيمين على أرضها المعطاءة بكل التقدير وأطيب التمنيات بمسيرة ازدهار ونهضة تعود على الكويت الحبيبة بالخير.