

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قال في مقدمته: ظهر مواطنان في مقطع فيديو يتحدثان فيه عن منعهما من دخول دولة كاب فيردي «الرأس الأخضر»، بعد احتجازهما لمدة ساعة أو أكثر في المطار، وابلاغهما من السلطة الأمنية هناك بأن المنع بسبب أن الكويت تشكل خطرا على دولتهم.



ونستغرب هذا الموقف من دولة قدمت الكويت لها الكثير من المساعدات الإنسانية، ومنها 7 قروض تنموية ومنحتان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، ولما كان دور وزارة الخارجية هو رعاية شؤون المواطنين في الخارج، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - هل قامت وزارة الخارجية بالتواصل مع المواطنين المذكورين؟ وما الاجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية لمتابعة الموضوع ديبلوماسيا؟



2 - هل صحيح أن هذه الدولة تصنف الكويت من الدول عالية الخطورة؟ وهل وزارة الخارجية على علم بذلك؟ وهل هناك دول أخرى تتخذ الموقف نفسه؟



3 - ما الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية عندما يتم منع مواطن من دخول بلد معين؟



4 - كم عدد المنح والمساعدات وقيمتها التي قدمتها الكويت لهذه الدولة؟ وعلى أي أساس يتم تقديم منح ومساعدات لدولة تمنع مواطني الكويت من دخولها؟



5 - هل قامت الكويت بمنع مواطني هذه الدولة من دخول الكويت تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل؟