

محمود عيسى



ذكرت مصادر صناعية أن إنتاج النفط الخام من الحقول في المنطقة المقسومة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت يبلغ حوالي 300 ألف برميل في اليوم.



وقال مصدران، وفقا لتقديرات شركة «آرغوس»، إن حقل الخفجي البحري البالغة طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل في اليوم ينتج حاليا ما بين 160 إلى 190 ألف برميل يوميا، ويقدر أحد المصدرين أن الإنتاج في حقل الوفرة البري البالغة طاقته 250 ألف برميل يوميا ينتج حاليا نحو 140 ألف برميل في اليوم.



وتتماشى هذه الأرقام إلى حد كبير مع الصادرات، التي كانت حوالي 231.2 ألف برميل في اليوم في عام 2022.



وطبقا لأحد المصادر، لايزال الإنتاج من حقل الخفجي، الذي تديره الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لعمليات الخليج، في طريقه للارتفاع إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، أما حقل الوفرة فإنه يدار من قبل شركة مشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية.



وقد انخفض الإنتاج في المنطقة المحايدة بشكل كبير عن طاقته البالغة 550 ألف برميل في اليوم منذ إعادة تشغيل الحقول في أوائل 2020، وذلك بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات، وقد تباطأت وتيرة الزيادة منذ إعادة التشغيل بسبب المشكلات الفنية التي نجمت نتيجة التوقف لعدة سنوات.

وحتى قبل فترة الإغلاق بين عامي 2014 و2015، كان كلا الحقلين ينتجان أقل من طاقتهما، حيث كان حقل الخفجي ينتج حوالي 280 ألف برميل في اليوم من الخام متوسط الكبريت، بينما كان حقل الوفرة ينتج حوالي 175 ألف برميل في اليوم من الخام الثقيل، مقابل كمية إنتاج مجتمعة تتراوح بين 450 ألف إلى 460 ألف برميل يوميا.



وقد تحدثت المملكة العربية السعودية والكويت عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنطقة المحايدة، والوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.