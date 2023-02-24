

قام النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ، بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان، بتوقيع بروتوكول تعاون خاص مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بحضور المدير العام للوكالة هناء البطي من أجل تبادل المعلومات وإجراء ورش العمل والمحاضرات التوعوية والإشراف على بطولة العالم للغوص الحر التي ستقام في الكويت مايو المقبل، وذلك بمركز شباب جابر الأحمد في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.



كما شهد توقيع البرتوكول إقامة حفل لتكريم إعلاميي النادي والحكام الذين اجتازوا دورات الحكام للموسم الرياضي 2022-2023.



من جهته، قال م.طلال السرحان تشرفنا بتكريم كوكبة من الحكام بعد حصولهم على الشهادات الدولية في مجال رياضات الغوص، مشيرا إلى أن عدد الحكام الذين تمكنوا من الحصول على الشهادات 56 حكما من بينهم 11 حكما و4 حكمات، حصلوا على الشارة الدولية.



وعن استضافة بطولة العالم للغوص الحر، أكد السرحان أن الاستضافة جاءت بعد مجهود عام كامل ونحن حاليا في مرحلة التنفيذ والتي سيشارك فيها ما يقارب 40 دولة من جميع أنحاء العالم.



من جانبها، أكدت هناء البطي أن توقيع البرتوكول يأتي تنفيذا للاتفاقات والمعايير الدولية لفحص المنشطات في بطولة العالم للغوص الحر، كما سيكون هناك تعاون من ناحية التوعية والوقاية للرياضيين المشاركين، مبينة أن الفحوصات تجاوزت 600 شخص من أصل 5 آلاف رياضي خلال الموسم الحالي.



بدوره، قال المنسق العام ومدير بطولة العالم للغوص الحر سلام الرجيب إن التجهيزات لاستضافة البطولة تسير على أكمل وجه، خصوصا أن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئة العامة للرياضة، مبينا أن الاستضافة في الوقت الحالي تعتبر في المربع النهائي من خلال استقبال طلبات المنتخبات المشاركة والمتوقع أن يصل عددها من 38 حتى 42 دولة ما يعني تواجد 250 إلى 300 مشارك.



من ناحيتها، أبدت رئيسة اللجنة الطبية في البطولة سارة الربيعة سعادتها بتوقيع الاتفاقية مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات كونها تعتبر خطوة إيجابية لتوعية اللاعبين والكوادر المتواجدة في النادي لمكافحة هذه الظاهرة سواء بقصد أو من دون قصد، وهي خطوة لحفظ حقوق اللاعبين، وهو أمر مشرف للنادي ولدولتنا الغالية.