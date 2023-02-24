

رحب المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، بعودة زميله السابق ليونيل ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، إلى كامب نو. وقال تشافي: «الأجواء مهيأة دائما لأفضل لاعب في العالم وفي التاريخ، هذا بيته والأبواب تبقى دائما مفتوحة له». وأكد تشافي أنه على تواصل دائم مع ميسي وأن «جزءا كبيرا من هذا الأمر في يده (ميسي) بشأن تطلعاته للمستقبل».



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بشأن وجود اهتمام باللاعب من جانب إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي، بعد فترة وجيزة من انضمام قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وربما عودة محتملة إلى برشلونة، الذي خاض كل مسيرته الاحترافية بين صفوفه، حتى عام 2021.