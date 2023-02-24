

طالب مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، بإيقاف المشجعين الذين يوجهون إهانات عنصرية للاعبين مدى الحياة بعد حوادث متفرقة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، والاستهداف المتكرر لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.



وتعرض فينيسيوس، مهاجم البرازيل، لإساءات عنصرية من جماهير فرق منافسة في عدة مناسبات هذا الموسم، آخرها خلال الفوز 2-0 على أوساسونا بالدوري السبت الماضي.



وقال موراتا، لشبكة «إي إس بي إن»، قبل قمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مطلع الأسبوع المقبل: «في أول مرة يرتكب فيها مشجع هذا التصرف داخل ستاد يجب إيقافه مدى الحياة».



وأضاف مهاجم الريال السابق: «هذا ليس مقبولا وليس مفهوما، لا مكان لهذه التصرفات في كرة القدم، هذا سبب لطرد هؤلاء. يجب أن نسير على نهج الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا فعل شخص ما هذا التصرف داخل أو خارج الملعب لا يسمح له مجددا بحضور منافسات رياضية، هذا ما يجب تطبيقه في إسبانيا أيضا».



وقالت رابطة الدوري الإسباني إنها قدمت 3 شكاوى قانونية بشأن الإهانات العنصرية خلال المباريات، تتعلق اثنتان منها بفينيسيوس، مضيفة أنه تم التعرف على مشجع لريال مايوركا لإهانة فينيسيوس وسامو تشيكويزي مهاجم فياريال وحصلت الشرطة على أقواله.



وتتعلق الشكوى الثالثة بمشجع لمايوركا أهان فينيسيوس، لكن لم تتعرف عليه السلطات حتى الآن.



وقدمت الرابطة 8 شكاوى حتى الآن تخص العنصرية ضد فينيسيوس. ورفضت 3 شكاوى بينما يتم النظر في ثلاث أخرى، تتعلق إحداها بواقعة تعليق مجسم يرتدي القميص رقم 20 الخاص بفينيسيوس مشنوقا في جسر خارج ملعب تدريبات الريال قبل مواجهة أتلتيكو في قمة العاصمة الشهر الماضي.