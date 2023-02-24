اجتاحت عواصف شديدة مناطق في الولايات المتحدة، تسبب تساقط الثلوج فيها بإلغاء رحلات جوية في أنحاء البلاد، وإن كانت مناطق أخرى تتوقع دفئا على غير عادة.



وضربت العواصف المترافقة مع تساقط ثلوج بسماكة متوقعة تصل إلى 60 سنتيمترا، أنحاء عدة من البلاد الأربعاء من الساحل الغربي إلى منطقة البحيرات الكبرى، متسببة بوقف رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المواطنين.



وقال خبراء الأرصاد الوطنية إن الثلوج ستغطي أجزاء من مينيسوتا في «عاصفة شتوية غير مسبوقة ستجعل على الأرجح السفر مستحيلا».



وأشار بيان إلى أن ترافق الثلوج الكثيفة مع رياح قوية يؤدي إلى تطاير الثلوج إلى مناطق مفتوحة، «وقد تصل سماكتها إلى عدة أقدام».

وألغيت أكثر من 1550 رحلة طيران، من الولايات المتحدة أو إليها، حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 280 ألف عقار في أنحاء البلاد، نصفها تقريبا في ميشيغان، حيث تتسبب الثلوج والجليد والأمطار الجليدية بتجمد خطوط الكهرباء، ما يجعلها عرضة لمخاطر الرياح العنيفة.