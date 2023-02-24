

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، والذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة النكراء تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات السافرة، والعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مبتهلة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.