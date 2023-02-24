أطلقت هيئة أسواق المال عبر تطبيق سهل خدمة تقديم البلاغات ضد أي شخص عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفق التنظيم الوارد في الفصل الثالث من الكتاب الثالث «إنفاذ القانون» من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتعديلاتهما.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة استكمالا لتسهيل عملية تقديم البلاغات وإثراء قنوات تفعيل دور الهيئة الرقابي والتعامل مع جمهورها، ويتضمن إتاحة تقديم البلاغات عبر تطبيق سهل بحيث تشمل وقائع الجرائم والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها ووقت ومكان ارتكابها والمصدر والأشخاص المبلغ عنهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد البلاغ.



حيث يراعى عند تقديم البلاغ اتباع الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، مع استيفاء الشروط المطلوبة لتقديمه.



تجدر الإشارة الى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى تطبيق سهل واختيار قائمة الخدمات والتصفح حتى الوصول إلى هيئة أسواق المال واختيار خدمة البلاغات للقيام بعملية تقديم البلاغ.



وتعد هذه الخدمة الأولى التي تطلقها الهيئة من خلال (سهل) وجار العمل على إطلاق باقة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لجمهورها بشكل تدريجي مثل خدمات الشكاوى والتظلمات بأنواعها وخدمات طلب حق الاطلاع.