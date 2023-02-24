توج فريق قوة الإطفاء العام بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للبولينغ للموسم 2023-2022، فيما حل فريق وزارة الدفاع ثانيا، وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا، جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت بصالة كوزمو بالسالمية.



وبهذه المناسبة، أكد مقرر لجنة البولينغ لدوري الوزارات محمد الصقر أن منافسات هذا الموسم أقيمت بمشاركة 11 فريقا يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية، وقال: استطاع فريق قوة الإطفاء العام تحقيق اللقب بعدما قدم أداء قويا خلال المنافسات التي شهدت ندية وقوة من جميع المنافسين، وقدم الصقر الشكر لمسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وعلى رأسهم المدير العام بالتكليف فيصل اليتيم، ومسؤولي قطاع الرياضة للجميع بالهيئة.



وأشار المشرف الرياضي في جامعة الكويت إبراهيم الشهاب إلى أن فريقه حصد لقب الفريق المثالي لالتزامه بكل الأنظمة واللوائح بالشكل المطلوب ونال إعجاب اللجنة المنظمة، وقال: الهيئة العامة للرياضة سخرت كل الإمكانيات من أجل نجاح المنافسات وخاصة التنظيم الرائع وخدمة الشباب الرياضي، ونسعى لأن تكون الرياضة الكويتية العنصر الأساسي والفعال في المجتمع لبناء مجتمع صحي رياضي.



على الجانب الآخر، حققت وزارة التربية المركز الأول لفئة الرجال في منافسات بطولة الألعاب الذهنية ضمن دوري الوزارات، حيث حقق عامر محمد اللقب، بينما جاء اللاعب يوسف أحمد من وزارة الكهرباء والماء في الترتيب الثاني، وحل هاشم حسين من وزارة التربية بالمركز الثالث، بينما حققت أماني العازمي من وزارة الكهرباء والماء المركز الأول في منافسات النساء، وجاءت آمنة العوضي «وزارة الدفاع» ثانيا، وفي المركز الثالث سلمى المطوع «وزارة الأوقاف».