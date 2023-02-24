

شهدت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية انخفاضا بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع بعد تقليص نسب الملكيات في 6 بنوك، إذ بلغت قيمة التعاملات 4.34 مليارات دينار انخفاضا من 4.4 مليارات دينار نهاية الأسبوع الماضي.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 22 الجاري، تراجعت في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.02% لتصل إلى 24.76% بقيمة بلغت 2.055 مليار دينار، وفي بيت التمويل الكويتي (بيتك) انخفضت النسبة بـ 0.03% لتصل إلى 15.22% بقيمة 1.783 مليار دينار، كما انخفضت في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.84% بقيمة 166.6 مليون دينار، وانخفضت كذلك في بنك الخليج بنسبة 0.06% بإجمالي 16.65% بقيمة 165.2 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الأجانب في بنك وربة بـ 0.04% لتصل إلى 5.12% بقيمة 23.6 مليون دينار، وتراجعت في بنك الأهلي بنسبة 0.01% لتصل إلى 1.34% بقيمة 7.9 ملايين دينار.



وارتفعت ملكيات الأجانب في المتحد بنسبة 0.02% بنسبة إجمالية حالية 0.42% بقيمة 2.9 مليون دينار، وفي بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.04% بنسبة 4.46% بقيمة 10.2 ملايين دينار، وارتفعت كذلك في بنك برقان بنسبة 0.03% لتصل إلى 17.71% بقيمة 132.2 مليون دينار، واستقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 601 ألف دينار.