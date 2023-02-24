شارك د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» والتي انعقدت افتراضيا امس، حيث تم تسليم رئاسة الأمكاو لمصر لمدة عامين 2023-2024.



وأكد وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون الأفريقي، في ظل رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة وهو ما سيمكن مصر من جعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية.



وأشار سويلم إلى مبادرة (العمل على التكيف والمرونة في مجال المياه) والتي تم إطلاقها بقمة المناخ (COP27)، والتي تعتمد بصفة أساسية على تحقيق التعاون الإفريقي بمجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وإنشاء مركز تميز أفريقي بمصر ليكون منصة لبناء القدرات الأفريقية بهذا المجال المهم.



وأعرب عن ترحيب مصر بتقديم الدعم الفني لدولة كينيا في مجالات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وإدارة المياه، وذلك في ضوء حرص مصر على مساندة جهود التنمية التي ينتهجها الرئيس الكيني لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى معيشة المواطن الكيني.



وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين مصر وكينيا بشتى المجالات، وخاصة مجالي المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.



من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان الكيني اهتمامهم الخاص بالتنمية الزراعية باعتبارها أحد محاور الاستراتيجية الكينية لاستيفاء احتياجات المواطن الكيني، خاصة في مجال توفير الغذاء، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.



وأشاروا إلى دور الحكومة الكينية في دعم المواطن الكيني من خلال تحسين عملية إدارة المياه وتقديم الأسمدة للمزارعين، مؤكدين رغبة الحكومة الكينية في مشاركة الشركات المصرية بالعمل في كينيا بمختلف المجالات.