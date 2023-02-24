عبدالهادي العجمي



أكدت مصادر عسكرية مطلعة بوزارة الدفاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد أصدر توجيهاته بترقية ضباط الدفعة 47 والتي ستعتمد خلال الشهر الجاري بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وصدور المرسوم الخاص بالترقيات.



وأوضحت المصادر ان ترقيات الدفعة 47 ستكون من رتبة ملازم إلى ملازم أول، وأن عدد الضباط المرقين يقارب الـ 260 ضابطا. وتأتي هذه الترقيات ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى ما يتمتع به منتسبو الجيش من مكانة، وما يحظون به من رعاية كبيرة واهتمام مباشر من لدن القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.