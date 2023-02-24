هناء السيد

أكدت الكويت مساء اليوم الخميس إدانتها واستنكارها الشديدين لإقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة (نابلس) الفلسطينية مشددة على أن "هذا الفعل المجرم دوليا يعد انتهاكا صارخا وخطيرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".



جاء ذلك في كلمة لسفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة (نابلس) وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.



ودعت الكويت في هذا السياق "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتحرك السريع والفاعل لوقف هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق".



وأكد السفير الغانم أن "استمرار سلطة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات للنداءات والبيانات الدولية المعلن عنها قبل فترة قليلة تنذر بالمزيد من التصعيد والقضاء على أي آفاق للسلام" محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة".



وقال "ببالغ الأسف والحزن نجتمع اليوم في ظل المستجدات المؤلمة التي يشهدها العالم بأكمله على الأراضي الفلسطينية" مشيدا في الوقت ذاته ب"سرعة استجابة أشقائنا الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية لعقد هذا الإجتماع".



ولفت السفير الغانم إلى أن "الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الشقيقة حربا مفتوحة ضد أبنائه وأرضه وحقوقه المشروعة ويتطلب منا وقفه جادة ودعما غير محدود من المجتمع الدولي أجمع".



وأشار إلى أن ذلك يأتي "في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسات متطرفة من الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي ما فتأت منذ وصولها إلى السلطة من استباحة دماء الفلسطينيين وانتهاكات لمقدسات المسلمين دون أي رادع من المجتمع الدولي".



واكد ان "دولة الكويت كانت ومازالت وسوف تستمر انطلاقا من ايمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".



وشدد السفير الغانم على "دعم دولة الكويت خيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها كافة الجهود الهادفة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين".



وقال السفير الغانم في ختام كلمته إن "التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تمثل معضلة حقيقية وتراجعا للجهود وتشكل إضرارا بعملية السلام وإخلالا بعملية التفاوض ونحث هنا كافة الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".



وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة " لأهلنا في فلسطين" سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء في واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 102 آخرين خلال عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (نابلس) استمر نحو أربع ساعات.



وتم الاعتداء على المنطقة الشرقية من البلدة القديمة في المدينة بعد اقتحامها من قبل وحدات خاصة إسرائيلية بواسطة مركبة تحمل لوحة فلسطينية حيث حاصرت أحد المباني ونشرت القناصة على الأسطح ومن ثم اقتحمت قوات كبيرة من الجيش المنطقة.