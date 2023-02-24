تحت رعاية سفير الكويت لدى جمهورية كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي، افتتح مساء أمس في فندق جراند حياة في العاصمة الكورية سيئول المعرض الفني الثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32 ممثل الحكومة الكورية وزير النقل والمواصلات وون هيه ريونغ، وعدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والاقتصاد والثقافة في كوريا الجنوبية.

وعلى هامش افتتاح المعرض الفني، أعربت رئيسة وفد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود في تصريح لـ «كونا» عن سعادتها بمشاركة المجلس في احتفال السفارة الكويتية لدى كوريا بالأعياد الوطنية وعيد التحرير.

وأوضحت أن مشاركة المجلس في هذا المعرض تأتي نتيجة للعلاقات الثقافية التي تربط بين الشعبين الصديقين الكويتي والكوري، مؤكدة أن هناك اتفاقيات تعاون وتبادل الثقافات بين كوريا والكويت، وسبق للكويت أن استضافت العديد من الفرق الفنية الكورية في الكويت.

وأشارت إلى أن المعرض قدم الإصدارات والكتب الثقافية التي يصدرها المجلس وأعمالا فنية للفنانين التشكيليين في الكويت، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الفوتوغرافي حامد العميري بصور معبرة عن الكويت وكذلك مشاركة الفنان التراثي محمد دشتي الذي قدم بعض النماذج التراثية الكويتية كالأبوام والصناديق الخشبية التي كانت تستخدم في الماضي إلى الجمهور الكوري.

من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا إن زيارة الوفد إلى كوريا تأتي ضمن اتفاقية تبادل الثقافات والفنون بين البلدين الصديقين.

وأعرب بن رضا عن شكره وتقديره للسفير الكويتي لدى كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي وأعضاء السفارة على جهودهم الطيبة، وتذليل كل الصعاب لإنجاح المعرض الفني الثقافي الذي لاقى استحسان الجمهور الكوري.