ضمن أنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في «يوم البحار»، أقامت الكاتبة الكويتية أمل الرندي ورشة للأطفال بعنوان «وطني الغالي» قدمت فيها قصتها «يا وطن لك من يحبك» مع رسوم للفنانة السورية منال محجوب وإصدار المجلس الوطني.



وعبرت الرندي من خلال القصة عن الحس الوطني لدى الأطفال من خلال سرد مضمونها بأسلوب مميز مع عرض للرسوم وفتح حوارات وطرح أسئلة ما عزز الحركة التفاعلية بينها وبينهم.



ويحضر في القصة رموز من الكويت في العلوم والفنون والآداب والرياضة وغيرها إذ توقفت الكاتبة في ورشتها مع منارات مهمة في تاريخ الكويت مع سرد أحداث تجذب الطفل القارئ وتدخله في عالم الوطن.