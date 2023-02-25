تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإلى حضرة سمو ولي عهده الأمين ونائبه حفظه الله ، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات بالأيام الوطنية (يومي الاستقلال والتحرير).

وقال المذكور في تصريح صحفي: باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي جمعية الإصلاح الاجتماعي، أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب مجلس الأمة والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الثانية والستين للاستقلال، والذكرى الثانية والثلاثين للتحرير، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.



وأضاف المذكور: في هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا نحمد الله تعالى على نعمتي الاستقلال والتحرير ، ونسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه وفضله قال الله تعالى : " لئن شكرتم لأزيدنكم" .



وبين المذكور أن ذكرى التحرير تمثل ملحمة وطنية تحمل العديد من الدروس والقيم في البطولة والفداء والتكافل والإخاء ووحدة الصف أمام عدو غاشم ، فقد قام أبناء المجتمع الكويتي وشباب جمعية الإصلاح الاجتماعي نحو بلدهم الحبيب الكويت أثناء الغزو العراقي بواجب المواطنة بكل ثبات حتى انزاحت الغمة ومنّ الله علينا بنعمة التحرير ، ولن ننسى أبناءنا من الأسرى والشهداء ومن ضحوا بدمائهم، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم بفسيح جناته.

وتابع: نحتفل بالأيام الوطنية هذا العام مع وجود العديد من التحديات والتي سنتجاوزها بإذن الله بتوحدنا وتماسكنا كما توحدنا أمام الغزو الصدامي. كما نتذكر بامتنان وشكر أشقائنا في الخليج خصوصا ً والعالم العربي والدول الشقيقة على وقفتهم الصادقة مع الشعب الكويتي في أزمته حتى كتب الله تحرير بلادنا.



وختم المذكور تصريحه بدعاء المولى عز وجل بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.