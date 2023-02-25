لا تفوتوا زيارة هذه الفنادق العصرية وأفضل المطاعم الحائزة جوائز مرموقة ومناطق الجذب العالمية في الإمارة

استمتعوا بعطلة رائعة على طريقة دبي الخاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، سواء كنتم تخططون للسفر مع العائلة أو بصحبة الأصدقاء، فإن دبي تحتضن أشهر المعالم السياحية، وأحدث الفنادق والمطاعم العصرية، ومناطق الجذب العالمية لعطلة تصنع ذكريات تدوم طويلًا.

أبرز مهرجانات دبي الفنية لعرض الإبداعات المحلية والإقليمية:

يتجدد الإبداع مع انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان "سكة للفنون والتصميم" خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير حتى 5 مارس القادم. يقام المهرجان ضمن المبادرة الرائدة تحت مظلة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" التي تحتفي بالأعمال المبدعة لفناني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. سيتزين حي الفهيدي التاريخي مرة أخرى بأعمال فنية تحاكي المستقبل وتشكل تجربة رائدة للفنون تشمل المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة والأمسيات الشعرية والعروض الموسيقية وورش العمل والأفلام المثيرة للتأمّل والتفكير

باقة من أحدث الفنادق الفاخرة في دبي:

"أتلانتس ذا رويال"



يمنح منتجع "أتلانتس ذا رويال" الجديد في دبي تجربة فاخرة للزوار ليطرح منظورا جديدا للرفاهية. يقدم المنتجع باقة منتقاة بعناية من التجارب المذهلة، بالإضافة إلى تناول الأطباق المبتكرة والأولى من نوعها لدى مطاعم عالمية بإدارة أشهر الطهاة.

"العنوان جراند كريك هاربر"



"العنوان جراند كريك هاربر" يُعد أول فندق فخم من فئة خمس نجوم في خور دبي، مع موقع متميز على الواجهة المائية يحتفي بالعراقة مع إطلالات خلّابة على دبي القديمة. استمتعوا بنسيم الخور في مسبح مترامي الأطراف بإطلالات ساحرة على برج خليفة الشهير.

"فيدا" نادي مرسى دبي لليخوت



يشغل فندق "فيدا" نادي مرسى دبي لليخوت موقعًا مثاليًا مطلا مباشرة على واجهة مائية خلابة، ويضم مجموعة واسعة من الغرف الفندقية والشقق السكنية الفاخرة. يقع الفندق في قلب دبي مع إطلالات متميزة على اليخوت الفارهة التي تملأ المكان فخامة، ومياه الخليج العربي المتلألئة.

منتجع "ماريوت" نخلة جميرا



يقع أول منتجع "ماريوت" في دبي على شاطئ نخلة جميرا الشهيرة، ما يجعله مثاليًا لقضاء عطلة متميزة تنعم بالاستجمام والاسترخاء. يوجد أمام المنتجع ممشى شاطئ النخلة الغربي؛ حيث يمكن للزوار الاسترخاء على الشاطئ الخاص بالمنتجع، أو السباحة أو الاستمتاع بالرياضات المائية المتنوعة.

الوجهات الأكثر جذبًا في المدينة:

متحف المستقبل



يتصدر متحف المستقبل قائمة الوجهات المثالية لالتقاط أفضل الصور التذكارية، إذ يصنف كواحد من ضمن أجمل متاحف العالم؛ فهو تحفة معمارية يضم مزيجًا من عناصر المعارض التقليدية، ومسرح تجارب تفاعلية غامرة، ومناطق جذب ذات طابع خاص.

منصة المشاهدة "سكاي فيوز"



تأخذ "سكاي فيوز" الزوار في رحلة شيقة على ارتفاع شاهق يبلغ 219.5 مترًا للاستمتاع بالمشاهد الخلابة لناطحات السحاب في الأفق الساحر ووسط مدينة دبي. تتيح منصة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي للوصول إلى الطابق 52 ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق الأعلى حيث يتوفر ممشى زجاجي بطول 46 مترًا تصل بالمبنى المجاور.

"ذا فيو" في النخلة



"ذا فيو" في النخلة هي منصة مراقبة تقع أعلى برج نخلة جميرا على ارتفاع هائل يبلغ 240 مترًا فوق سطح الأرض موفرة إطلالات بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة على أفق مدينة دبي يعانق نخلة جميرا ومياه الخليج العربي.

"توب جولف دبي"



تقع ساحة "توب جولف دبي" ذات الثلاثة طوابق داخل نادي الإمارات للجولف، وهي وجهة ترفيهية تقدم جولات جولف تفاعلية وعروضًا موسيقية حية وتجارب طعام مميزة والمزيد، ليستمتع جميع الزوار سواء كانوا من عشاق رياضة الجولف أم لا.

عالم "آية"



"آية"؛ منتزه ترفيهي يقدم تجارب تفاعلية غامرة مطورة بواسطة "هايبر سبيس". يحتضن "وافي سيتي مول" في قلب مدينة دبي "آية" حيث تمتزج التكنولوجيا بالترفيه لتجربة تفاعلية نابضة بالحياة عبر 12 منطقة مميزة مصممة خصيصًا لالتقاط صور مثالية للمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نزهات عائلية في الهواء الطلق مع نسائم شتوية منعشة:

"بام ويست بيتش"



تمتد وجهة "بام ويست بيتش" على مسافة 1.6 كم مع إطلالات مميزة على أفق دبي. توفر الوجهة العصرية أنشطة ترفيهية على الشاطئ على مدار اليوم لقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء، كما يمكن للزوار اصطحاب حيواناتهم الأليفة.

"ذا بوينت" نخلة جميرا



يتميز "ذا بوينت" بموقعه الفريد على تاج نخلة جميرا قبالة فندق "أتلانتس" النخلة؛ مما يتيح للزوار الاستمتاع بالإطلالات الخلابة في محيط ينعم بالاسترخاء مع مجموعة واسعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، كما يُعد مثاليًا لالتقاط أروع الصور لا سيما مع فندق "أتلانتس ذا رويال" الذي أفتُتِح مؤخرًا.

"سيتي ووك"



استمتعوا بالنسائم الشتوية المنعشة أثناء التنزه في "سيتي ووك"، أحد أشهر الوجهات العائلية العصرية التي تمزج بين متعة التسوّق والترفيه، مع العديد من المتاجر والمطاعم الراقية والمعالم الترفيهية الرائعة بما في ذلك "ذا جرين بلانيت"، و"كوكاكولا أرينا" بالإضافة إلى صالة سينما ومختلف الفعاليات الممتدة على مدار العام.

مجموعة لا تفوتك من مطاعم دبي الحائزة جوائز مرموقة لكل الذواقة:

"أورفلي بروز"



يتصدر "أورفلي بروز" قائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، إذ يقدم أفخم الأطباق المبتكرة لتجربة متميزة تنال رضا الزوار. انضم الطاهي الشهير "محمد أورفلي" إلى شقيقيه "وسيم" و"عمر" المختصين في صنع الحلويات ليطلقوا معًا هذا المطعم الذي ينقل الزوار إلى عالم بمذاق خاص مع روائع الطهي.

"تريسند ستوديو"



يُعد مطعم "تريسند ستوديو"، تحت قيادة الطاهي المخضرم "هيمانشو سايني"، واحدًا من أفضل المطاعم في العالم ما جعله جديرًا بالحصول على نجمة "ميشلان"، كما يحتل المركز الثاني على قائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023. الزوار على موعد مع تشكيلة من الأطباق المنسقة بعناية ضمن مجموعة من قوائم التذوق متعددة الأصناف لرحلة طهوية غنية بالنكهات الهندية الأصيلة.

"ستاي باي يانيك ألينو"



"ستاي باي يانيك ألينو" مطعم رائد حائز نجمتي "ميشلان"، يقدم فيه الطاهي الفرنسي الشهير "يانيك ألينو" تجربة طعام راقية تدمج بين أساليب الطهي الفرنسية الكلاسيكية والتقنيات المعاصرة، إلى جانب مكتبة ضخمة تضم مختلف أصناف المعجنات حيث يتم إعداد الحلويات حسب الطلب.

"موتّ 32"



يحتل المطعم الفاخر "موتّ 32" موقعًا متميزًا داخل فندق "العنوان منتجع الشاطئ" في "جميرا بيتش ريزيدنس" حيث يرحب بالزوار الكرام لتجربة طعام مستوحاة من الأساليب الكانتونية العريقة في الطهي. احتضنت هونغ كونغ أولى فروع سلسلة مطاعم "موتّ 32" العالمية، ولقد ذاع صيته بتقديم المأكولات الصينية التقليدية بلمسة عصرية مبتكرة.

"لا نينا"



يقع "لا نينا" داخل برج "اي سي دبي بروكفيلد بليس" الضخم في مركز دبي المالي العالمي حيث يأخذ المطعم الفاخر الزوار في رحلة طهوية تجوب أنحاء البحار من شبه الجزيرة الإيبيرية حتى أمريكا الجنوبية، مع مجموعة واسعة من الأطباق الإسبانية، والبرتغالية واللاتينية المبتكرة في محيط من الفخامة والرقي.

"تايم آوت ماركت دبي"



"تايم آوت ماركت دبي" يُعد الوجهة المثالية لكل الذواقة لتناول أشهى الأطباق في قلب مدينة دبي لدى سوق البحار الذي يضم مزيجًا استثنائيًا من 17 مطعمًا محليًا يديرها نخبة من الطهاة ومدراء المطاعم الحائزين جوائز مرموقة، إلى جانب المساحات الثقافية والترفيهية النابضة بالحياة.

منتزهات ترفيهية عالمية لعشاق الإثارة والمغامرة:

"دبي باركس آند ريزورتس":



تعد "دبي باركس آند ريزورتس" وجهة مثالية للكبار والأحباب الصغار من مختلف الأعمار مع أربعة منتزهات ترفيهية مغطاة مكيفة الهواء لتجربة متكاملة من المرح مع منتزه "موشنجيت دبي"، ومنتزه "ليجولاند دبي"، وحديقة "ليجولاند المائية"، ومنتزه "بوليوود باركس دبي".

"آي إم جي عالم من المغامرات"



توفر "آي إم جي عالم من المغامرات" للزوار فرصة التعرف على أبطال "مارفل" الخارقين وشخصيات "كرتون نتورك" الشهيرة أثناء الاستمتاع بمختلف الجولات الحماسية، فضلًا عن العروض الحية على المسرح واللقاءات مع أشهر شخصيات الأكشن والإثارة، بالإضافة إلى تجارب مميزة مثل "الفندق المسكون" ليستمتع عشاق المغامرات من جميع الأعمار بتجربة ترفيهية لا مثيل لها.

أفضل العروض والخصومات الحصرية مع بطاقة دبي:

يمكنكم التوفير مع بطاقة دبي لقضاء عطلة ممتعة بتكلفة مخفضة في مدينة دبي الساحرة. تتوفر 4 أنواع مختلفة من البطاقات التي تتيح لكم ابتكار برنامج الرحلة الخاص بكم لاستكشاف ما يصل إلى 40 معلمًا سياحيًا في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك بطاقة "دبي فليكسي"، وبطاقة الدخول المرنة، وبطاقة الدخول غير المحدودة، وبطاقة دبي لمدن الملاهي؛ إذ يمكنكم اختيار البطاقة المناسبة وفقًا للوجهات السياحية والأنشطة التي ترغبون في تجربتها خلال عطلتكم.





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